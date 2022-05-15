مشكلة كبيرة تتعلق بكيفية تعاملنا مع فئران التجارب قد تؤثر على نتائج الدراسة!

يُستخدم أكثر من 120 مليونا من الفئران والجرذان المختبرية في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويُستخدم معظمها لدراسة الحالات المؤلمة مثل السرطان والتهاب المفاصل والألم المزمن، وتقريبا جميعها تقضي حياتها في أقفاص صغيرة فارغة تشبه الصناديق: نوع من الإغلاق الدائم.

ويُظهر تحليل جديد أن هذا السكن الاصطناعي المقيد يتسبب في إجهاد الفئران والجرذان بشكل مزمن، ما يغير بيولوجيتها. ويثير هذا أسئلة مقلقة حول رفاهيتها - وحول مدى تمثيلها للمرضى من البشر بشكل جيد.

وحُدد تأثير السكن عن طريق استخراج البيانات من أكثر من 200 دراسة بحثت في آثار تصميم الأقفاص على النتائج الصحية المعروف أنها حساسة للإجهاد لدى البشر، مثل معدلات الوفيات وشدة الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكتة الدماغية.

وبشكل عام، أصبحت الحيوانات الموجودة في الأقفاص التقليدية أكثر مرضا من تلك الموجودة في المساكن ذات الموارد الأفضل. وعلى سبيل المثال، إذا أصيبت بالسرطان، فإنها تصاب بأورام أكبر.

وعرف العلماء منذ عقود أن الجرذان والفئران تريد المزيد من الراحة والتمرين والتحفيز أكثر مما هو متاح في العادة، وبالتالي فإن الأقفاص التقليدية تحفز السلوك غير الطبيعي والقلق.

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ولكن هذا هو أول دليل على أنها تسبب أيضا ضائقة مزمنة شديدة بما يكفي للإضرار بصحة الحيوانات.

ووجدت الدراسة - مثل العديد من الدراسات الأخرى - أيضا دليلا على المشكلات المنهجية والتقرير السيئ للتفاصيل التجريبية. على سبيل المثال، كانت القوارض المستخدمة متحيزة للذكور، مع القليل من الدراسات التي تستخدم إناث الحيوانات.

وعلاوة على ذلك، على الرغم من التحقيق في تأثيرات السكن، فإن ثلثي الدراسات في التحليل لم تصف بشكل كامل الظروف المعيشية للحيوانات. وتدعم النتائج العديد من الاقتراحات السابقة بأن الجرذان والفئران التي تعيش في أقفاص قاحلة تفتقر إلى التحفيز، وقد لا تكون نماذج مناسبة، لعدة أسباب.

وتوجد بالفعل أمثلة لدراسات بحثية تولد استنتاجات مختلفة تماما اعتمادا على كيفية احتجاز حيواناتها، ونحن نهدف الآن إلى تقييم مدى حدوث ذلك.

ويعيش 1 إلى 2% فقط من حيوانات البحث في العالم في كندا، فلماذا يهتم الكنديون بذلك؟ أولا، لأن هذا لا يزال يعني أن ما بين 1.5 مليون إلى مليوني حيوان تتعرض للإجهاد عن غير قصد: وهو أمر سيثير قلق أي شخص يهتم بالحيوانات.

ولكن إذا كان الإسكان الحيواني يغير بالفعل استنتاجات البحث، فإن ذلك سيكون له آثار مالية أيضا. وتنفق كندا حوالي 4 مليارات دولار كندي سنويا على الأبحاث الصحية.

ووفقا لتقديرات الولايات المتحدة، إذا كان نصف ذلك يعتمد على الحيوانات، و50% منها فقط قابل للتكاثر، فقد تنفق كندا حوالي مليار دولار كندي سنويا على دراسات حيوانية غير قابلة للتكرار.

يذكر أن التقرير تم بإعداد جورجيا ماسون، أستاذة علم الأحياء التكاملي، وجيسيكا كايت، طالبة دكتوراه، علم الأحياء التكاملي، جامعة جيلف.

المصدر: ساينس ألرت