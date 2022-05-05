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الروس يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد للعمل في الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

الروس يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد للعمل في الفضاء
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تومسك الروسية للعلوم التكنولوجية، أن علماء الجامعة ابتكروا أول طابعة روسية ثلاثية الأبعاد للعمل في الفضاء.

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ويشير المكتب، إلى أن الخبراء صنعوا نسختين من هذه الطابعة، الأولى للعمل على الأرض، والثانية ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية للعمل في الفضاء، حيث بمساعدتها سيتمكن الرواد من صنع قطع الغيار اللازمة لعمل المعدات.

ويضيف، تصميم الطابعة عبارة عن وحدات كتلة لها مقاس جهاز تلفزيون صغير، وجميع مكوناتها في هيكل موحد. ويخطط الباحثون لتدريب رواد الفضاء على عمل الطابعة ثلاثية الأبعاد وعمل أجهزتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن جميع إلكترونيات الطابعة هي من ابتكار علماء الجامعة، وتسمح لرواد الفضاء بتنفيذ المهام المطلوبة باستخدام التقنيات المضافة.

المصدر: فيستي. رو

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