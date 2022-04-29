مدفع "مستا" ذاتي الحركة سلاح فعال في العملية العسكرية الخاصة

يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مدفع "2 إس19إم2" ذاتي الحركة والمعروف باسم"مستا – إس إم".

ويقيّم الخبراء الروس والأجانب عاليا مواصفات هذا المدفع ذاتي الحركة الذي ينتجه مصنع "الأورال" للناقلات، إذ أنه مزوّد بمعدات وأجهزة حديثة تضمن التوجيه الأوتوماتيكي وتمكّن أفراد طاقمه من تنفيذ مناورة مضادة للنيران والتحديد السريع لإحداثيات مدفع يستهدفه.

وتسمح تلك الوظيفة بإصابة المنشآت المعادية والتجنب السريع لنيران الاستجابة المعادية. ويمكن أن يشغّل المدفع في القتال نظاما خاصا حين تصيب الذخائر المختلفة المحلقة بمسارات مختلفة هدفا في وقت واحد.

ويطلق المدفع النيران بسرعة 10 طلقات في الدقيقة إلى مسافة نحو 30000 متر، ويتضمن مخزونه 50 قذيفة، بما فيها قذائف "مراسنوبول" الموجّهة بالليزر والقادرة على تدمير العدو على مسافة 25000 متر.

وينتج محرك المدفع ذاتي الحركة 780 حصانا ويسير المدفع بسرعة 60 كلم/ساعة على الطريق المعبدة إلى مسافة 600 كلم. ويضم طاقمه 5 أفراد.

ومن المعتقد أن مدفع "مستا" يعد نموذجا انتقاليا إلى مدفع "كواليتسيا – إس في" الروسي من جيل جديد يتفوق على كل المدافع الروسية والأجنبية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا