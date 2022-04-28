العثور على نوع جديد من سمك الشفتين اللساع في الخليج العربي

اكتشف خبراء وكالة حماية البيئة بإمارة أبو ظبي خلال دراسة وتقييم موارد الخليج، نوعا جديدا من الأسماك الغضروفية.

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ويشير موقع البلد، إلى أن خبراء وكالة حماية البيئة في إمارة أبو ظبي اكتشفوا خلال دراستهم وتقييمهم لموارد الخليج، نوعا جديدا من سمك الشفتين اللساع (Common eagle ray) وهو نوع من الأسماك الغضروفية. ويذكرنا هذا النوع بأسماك عائلة الشفتينيات ذات الزعانف الصدرية المدمجة مع الرأس على شكل قرص مسطح معيني الشكل. ولكن النوع الجديد المكتشف له تلوين مخطط كالذي تتميز به الشبوطيات النسرية.

ووفقا للخبراء، "يتميز النوع الجديد بوجود 8-10 خطوط زرقاء باهتة اللون على ظهره، وعدد كبير من صفوف الأسنان، وذيل قصير".

ووفقا لتقديرات الخبراء، هناك أكثر من 630 نوعا من الشفتينيات، التي تشبه أسماك القرش الغضروفية وليس ذات عمود فقري عظمي. وتنتشر هذه الأسماك في جميع البحار والمحيطات من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي بما في ذلك المناطق الاستوائية التي تتراوح فيها درجة حرارة المياه بين 1.5 إلى 30 درجة مئوية. كما تعيش بعض أنواع الشفتينيات في المياه العذبة على أعماق كبيرة وفي المياه الضحلة. يتراوح طول هذه الأسماك بين بضعة سنتمترات وسبعة أمتار.

المصدر: tass