ألمانيا تطور سفنا قتالية لجيشها

ذكر موقع Naval News أن ألمانيا تطور فرقاطات قتالية جديدة من فئة K130 لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "في حوض بناء السفن Blohm+Voss في هامبورغ جرت مؤخرا احتفالية خصصت لتكريس سفينة عسكرية جديدة، وطورت هذه السفينة في إطار الدفعة الثانية من سفن K130 Braunschweig المخصصة لسلاح البحرية الالماني.. حضر الاحتفال عدد من الشخصيات العسكرية ومسؤولون رفيعو المستوى".

وأضاف المقال "أول خمس سفن من نوع K130 Braunschweig تم إدخالها لخدمة الجيش الألماني ما بين عامي 2008 و2013، أثبتت جدارتها في المهمات التي أوكلت إليها في بحر البلطيق والبحر المتوسط، وعام 2017 وقعت الحكومة الألمانية عقودا للحصول على 5 سفن أخرى من هذا النوع، وبدأ تطوير أول سفينة من هذه الدفعة عام 2019، ومن المفترض أن تسلم للجيش نهاية العام الجاري أو بداية 2023، أما السفن الأربع الباقية فتسلم للجيش الألماني قبل نهاية 2025".

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Braunschweig نحو 89 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1840 طنا، كما يمكن لهذه السفن نقل طاقم مكون من 65 شخصا، والحركة بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا