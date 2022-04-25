روسيا تبدأ الإنتاج التجاري لأقوى منظومة صاروخية للدفاع الجوي لديها

أعلن يان نوفيكوف المدير العام لمؤسسة ألماز آنتي لمنتجات الدفاع الجوي الروسية، عن بدء الإنتاج التجاري لأحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-500" (بروميثيوس).

وأضاف في مقابلة مع مجلة "الدفاع الوطني": "تم تنظيم الإنتاج الصناعي لمنظومة إس-500 باستخدام أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا الوطنية. وتتجاوز القدرات القتالية لهذا النظام بشكل كبير قدرات أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الجوي التي تم إنتاجها سابقا. ويتوقع أن تصبح هذه المنظومات الحديثة جدا أساس الدفاع الجوي الفضائي لروسيا".

إقرأ المزيد

وشدد المدير العام، على أنه سيتم تسليم هذه المنظومات الحديثة للقوات المسلحة الروسية، مع حلول المواعيد المحددة في طلبيات الدولة العسكرية.

وتستطيع صواريخ "إس – 500" تدمير الرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية في الفضاء القريب على مسافة 600 كلم. ومن أجل العمل خارج الغلاف الجوي للأرض تتضمن منظومة "إس – 500" رادار الكشف البعيد من طراز "60 كا 6" الذي يستطيع إيجاد أهداف على مسافة ألفي كيلومتر ويقوم بحساب مسارها وإرسال معلومات عنها إلى الصواريخ المضادة الصديقة.

ومن بين الطائرات التي يمكن أن تواجهها "إس – 500" مقاتلات "إف – 22" و"إف -35" الشبحية والقاذفات الاستراتيجية "بي – 2" ورادارات " E-2" والصهاريج الطائرة التي تزوّد الطائرات البحرية جوا بالوقود. وقد ازدادت المسافة التي يجب أن تبتعد فيها تلك الطائرات عن منظومات الدفاع الجوي الروسية من 400 كلم إلى 600 كلم.

المصدر: نوفوستي