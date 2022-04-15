الكشف عن تصميم حاملة الطائرات الفرنسية الواعدة

كشفت البحرية الفرنسية عن مظهر حاملة الطائرات المستقبلية الواعدة والتي من المتوقع أن تحل محل الحاملة شارل ديغول في ثلاثينيات القرن الحالي.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أشار عام 2020 إلى أن حاملة الطائرات التي تعمل بلاده على تطويرها من المتوقع أن يتم تشغيلها عام 2038 لتحل محل حاملة شارل ديغول بعد انتهاء مدة خدمتها، وأن الحاملة الجديدة ستحصل على محطات توليد طاقة نووية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حاملة الطائرات الفرنسية الجديدة ستنتج في إطار مشروع مشترك ما بين شركتي Naval Group و Chantiers de l'Atlantique.

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وبحسب أحدث التسريبات فإن الحاملة ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 75 ألف طن، كما سيصل طول سطحها المخصص للطيران إلى 305 أمتار، وستجهز بمفاعلين نوويين من نوع К22 لتوليد الطاقة، ومنظومات دفاع مضادة للصواريخ، ورادارات مراقبة متطورة، وأنظمة EMALS كهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات.

ومن المفترض أن تكون الحاملة الجديدة قادرة على نقل 30 مقاتلة من الجيل الجديد (NGF)، وطائرتي استطلاع مبكر من نوع E-2D، ومروحيات H160M و NH90 متعددة المهام.

المصدر: سلاح روسيا