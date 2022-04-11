إسبانيا تطور سفن إنقاذ جديدة لجيشها

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن إسبانيا ماضية في تطوير سفن إنقاذ جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة " JFD" البريطانية تلقت مؤخرا عقدا من شركة Navantia الإسبانية، بهدف التعاون المشترك لتطوير معدات سفينة إنقاذ جديدة من فئة BAM-IS تصنّع حاليا لصالح سلاح البحرية الإسباني.

ويتم تصنيع السفينة الجديدة من قبل شركة Navantia لكن " JFD" البريطانية ستساهم وفقا للعقود الموقعة بالتحقق من تقنيات السفينة، وقدرة أجهزتها الإلكترونية بالتوافق مع الغواصات المستخدمة في عدة بلدان حول العالم.

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وتشير التصاميم التي نشرتها شركة Navantia إلى أن السفينة الجديدة ستأتي بطول 85 مترا، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 5000 طن، كما ستجهز بمعدات وروافع مختلفة لعمليات الإنقاذ، ومعدات سونار ورادارات متطورة، وستكون قادرة على نقل 36 شخصا إضافة إلى طاقمها المكون من 48 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة الجديدة سيتركز عملها الأساسي على مهمات إنقاذ الغواصات المتضررة في البحار والمحيطات، إضافة إلى أعمال إنقاذ السفن والقوارب الحربية والمدنية، وستجهز بمنصات لحمل المروحيات أيضا.

المصدر: سلاح روسيا