روسيا تطور جيلا جديدا من الرادارات البحرية

حصلت مؤسسة "سالوت" الروسية على براءة اختراع لتطوير رادارات بحرية متنقلة جديدة تتمتع بمواصفات فريدة.

وتبعا لوثيقة براءة الاختراع التي حصل موقع "تاس" الروسي على بعض تفاصيلها فإن "مؤسسة سالوت تسعى لتطوير رادارات ساحلية متنقلة جديدة تتمتع بخواص تجعل إشعاعاتها عصية على الاكتشاف، كما سيكون بإمكان هذه الرادارات اكتشاف وتعقب الأهداف البحرية والجوية بما فيها الأهداف المتحركة الصغيرة عالية السرعة".

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وأشارت الوثيقة إلى "أن استخدام الرادارات الجديدة سيحسن مستوى أداء محطات الرصد العسكري الساحلية الروسية، وسيزيد من قدراتها على اكتشاف الصواريخ الهجومية التي يصل مداها إلى 400 كلم".

وستتمتع الرادارات الجديدة وفقا لمطوريها بقدرات فريدة على تغيير آلية توجيه تردداتها في الجو وتقنيات تجعل التشويش عليها صعب جدا من قبل منظومات الحرب الإلكترونية، كما ستحصل على هوائيات نشطة محمولة على عربات محمولة مجهزة بمحطات طاقة، ما يسهل تحريكها واستخدامها في المناطق الساحلية المختلفة.

المصدر: سلاح روسيا