روسيا تختبر منظومة إلكترونية بصرية للحماية من الدرونات الصغيرة والطيور

انتهت شركة "ألماس – أنتاي" الروسية المتخصصة في إنتاج أجهزة الدفاع الجوي من اختبار منظومة الرادار البصرية الخاصة بضمان أمن المنشآت الهامة.

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وقد أكّد اختبار المنظومة التي أطلقت عليها تسمية ROCS-1 قدرتها على اكتشاف الدرونات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف عليها.

وقال ناطق باسم الشركة إن ROCS-1 يمكن استخدامها كذلك بغية حماية المطارات من الطيور ومراقبة انتقالاتها من مكان إلى آخر.

وتم نصب أجهزة المنظومة على منصة شاحنة "كاماز". وتزويدها برادار ثلاثي الإحداثيات والأجهزة الإلكترونية البصرية وأجهزة الرصد والمراقبة اللاسلكية الإلكترونية والقيادة.

وتنقسم المنظومة إلى وحدات مستقلة يمكن أن تحل محلها وحدات تقنية أخرى وفقا للمهمة الموكلة إليها وخصائص المنشأة المراد حمايتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا