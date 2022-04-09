"بوران" في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شهدت العملية العسكرية الروسية الخاصة في منطقة مدينة ماريوبول استخدام القوات الروسية لمدرعة "بوران" ( العاصفة) رباعية الدفع متعددة المهام .

وكانت المدرعة تعرض مرارا في منتديات "الجيش" التي تقام كل عام في ضواحي موسكو. والمقصود بالأمر هو أسرة من العربات رباعية الدفع التي يمكن أن تنصب على منصتها أجهزة ومعدات مختلفة، بما في ذلك أسلحة. وهناك نماذج تخصص لنقل 6 أو 8 أو 10 أفراد والحمولة المختلفة وإجلاء الجرحى.

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وعلى سبيل المثال فإن أحد نماذج "بوران" يزن 9100 كلغ، ويمكن أن يحمل 1500 كيلوغرام من العتاد. ويستطيع محرك الديزل إنتاج قوة 210 أحصنة. وقد تكون علبة السرعة فيه ميكانيكية خماسية المراحل أو أوتوماتيكية سداسية المراحل.

وتتسع خزانات الوقود لـ95 لترا. وتسير العربة على الطريق المعبدة بسرعة 100 كلم/ساعة إلى مسافة 900 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

جدير بالذكر أن نسخة "بوران" بيلاروسية الصنع ASILAK تنصب على منصتها راجمة الصواريخ عيار 80 ملم ذات 30 ماسورة ترمي بصواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس – 60"

المصدر: روسيسكايا غازيتا