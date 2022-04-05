الروس يكتشفون آلية لمقاومة ضمور العضلات لدى رواد الفضاء

اكتشف العلماء الروس آلية قادرة على المقاومة لعملية ضمور العضلات لدى رواد الفضاء.

وأجرى علماء الأحياء الروس دراسة على ذكور الفئران، حيث تعرضت العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من أسفل الساق لضغوط مختلفة.

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وقد اوضح العلماء الروس أن إنزيم بروتين GSK-3 يلعب دورا مهما في ضمور عضلات الهيكل العظمي، ويمكن أن يؤدي حجبه إلى التقليل من العملية المرضية.

أفاد بذلك الاثنين 4 أبريل المكتب الصحفي لمؤسسة العلوم الروسية (RSF) الذي قال إن هذه الخطوة ستجعل من الممكن تطوير وسائل فعالة جديدة للوقاية من ترنّح رواد الفضاء والمرضى في مراكز إعادة التأهيل.

وأشارت الدراسة إلى أن بروتين GSK-3 قد يستهدفه جزيئيا علاج ضمور العضلات الناتج عن الخمول لفترات طويلة، ما يساعد المريض طريح الفراش ، وكذلك رواد الفضاء الذين يقضون فترة تزيد عن 6 أشهر في ظروف انعدام الوزن.

وقال، تيمور ميرزويف، كبير الباحثين في معهد الدراسات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن مثبط بروتين GSK-3 يمنع جزئيا انخفاض تخليق البروتين العضلي خلال فترة خمول العضلات.

وأجرى علماء الأحياء دراسة على ذكور الفئران حيث تعرضت العضلات المتوزعة في الجزء الخلفي من أسفل الساق لضغوط مختلفة.

وخلال التجربة، تم تقسيم الحيوانات بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات. وقد تعرضت المجموعة الأولى من الفئران لضغط طبيعي على شكل وزن أجسادها فجلست ومشت على أرضية القفص، وفي المجموعة الثانية حقنت الفئران بمثبط GSK-3.

وفي المجموعة الثالثة، تم تعليق الحيوانات بطريقة تزيل الضغط على الأطراف الخلفية، وفي المجموعة الرابعة تم حقنها بالمخدر، إضافة إلى تعليقها.

ونتيجة ذلك، انخفضت كتلة عضلات الفئران من المجموعة الثالثة التي لم تتعرض لأي ضغط بنسبة 27٪ ، وانخفض قُطر ألياف العضلات بنسبة 40٪ تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، أدى "تفريغ" الأطراف الخلفية إلى خفض معدل تخليق البروتين في عضلة الساق بنسبة 82٪ مقارنة بالفئران التي تعرضت أطرافها الخلفية للضغط .

وأتاح إدخال مثبط GSK-3 فرصة لوقف عملية التدهور بنسبة 22٪، مما أدى إلى عدم انخفاض مساحة المقطع العرضي لألياف العضلات.

المصدر: تاس