شركة روسية تقترح استخدام روبوت على هيئة إنسان في رحلات إلى المريخ

اقترحت شركة "تقنية الروبوتات" الروسية المعروفة بتصنيعها لروبوت "فيودور" الذكي أن ترسل إلى المريخ روبوتا على هيئة إنسان.

وذلك بدلا من بعثة " إكزومارس" التي رفضت الوكالة الفضائية الأوروبية المشاركة فيها.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين أن الروفر المريخي الروسي "كازاتشوك" لا يستطيع الوصول إلى روسيا بعد أن أغلقت معظم الدول الأوروبية أجواءها بالنسبة للطائرات الروسية، ما يعني سرقة الروفر الروسي من قبل الوكالة الأوروبية الفضائية التي رفضت المشاركة في تحقيق بعثة "إكزومارس" التي كان يفترض أن تنطلق إلى المريخ الصيف المقبل.

واقترحت شركة "تقنية الروبوتات" أن تصنع روبوتا على هيئة إنسان سيرسل إلى المريخ داخل الروفر الروسي الجديد ويشارك في البحث عن آثار للماء في جوف الكوكب الأحمر.

أما مؤسسة "روس كوسموس" فكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها سترسل إلى المريخ بعثة استكشافية جديدة من دون أن تشارك الأوروبيين فيها وذلك باستخدام صاروخ "أنغارا – 5 آ" الثقيل الذي سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

هذا ولم يستبعد مدير المؤسسة الفضائية الروسية مشاركة جهات أجنبية مستثمرة في المشروع المريخي الروسي المستقبلي.

المصدر: تاس