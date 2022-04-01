الجيش الأمريكي ينسق عددا من مقاتلاته ويستبدلها بأخرى

قررت الولايات المتحدة شطب 33 مقاتلة شبحية من طراز "F-22 رابتور" و117 طائرة حربية أخرى من طرازات مختلفة، وفقا لصحيفة "Drive" الأمريكية نقلا عن طلب موازنة البنتاغون لعام 2023.

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وسيتم، حسب الصحيفة، تنسيق مقاتلات "F-22" الشبحية أنتجت في إصدارات مبكرة والمستخدمة كطائرات تدريب من الخدمة في الجيش الأمريكي. وستبقى في الجيش الأمريكي بعد ذلك نحو 150 طائرة ينوي البنتاغون التخلص منها تباعا في أعوام قادمة.

ويعتزم سلاح الجو الأمريكي أن يشتري بدلا منها 61 مقاتلة "F-35 Lighting II"، ما يقل بـ24 طائرة عما طلبه سلاح مشاة البحرية "المارينز".

وأعلن البنتاغون كذلك أنه سيجري إطلاق "Lighting II" إلى أن تظهر نسخة أكثر تطورا لـ "Blovk 4"، مع العلم أن طائرة "F-35" التي تُنتج على دفعات اكتشفت فيها مشاكل عديدة متعلقة بالمحرك والأسلحة والطلاء الممتص لموجات الرادار.

كما يعتزم البنتاغون شراء 24 مقاتلة من طراز "F-15EX" بدلا من 67 مقاتلة مشطوبة من طراز "F-15".

وينوي الجيش الأمريكي أن يسلم الاستخبارات المركزية 100 درون ضارب "MQ-9 Reaper"، ما يشكل ثلث أسطولها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا