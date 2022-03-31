كلب آلي لمساعدة علماء الآثار على التنقيب في بومبي

سيساعد الكلب الآلي (الروبوت Spot) علماء الآثار خلال عمليات الحفر والتنقيب في مدينة بومبي القديمة.

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وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن الكلب الآلي Spot، سيقوم باستكشاف أنقاض المدينة القديمة وتحديد الأماكن الخطرة في التربة وكذلك تحديد مواقع الأنفاق التي حفرها اللصوص الذين سرقوا الآثار ونهبوا المقابر خلال سنوات طويلة.

ويمكن لروبوت Spot أن يكتشف حتى الفراغات الصغيرة، مع جمع معلومات تفيد في وضع خطط العمل.

وكانت إدارة المتنزه قد أجرت تجارب باستخدام ماسح ليزر طائر، للحصول على صور ثلاثية الأبعاد لمنطقة مساحتها 66 هكتارا.

والروبوت Spot هو روبوت جديد في سلسلة تكنولوجية تستخدم في إدارة المتنزهات الأثرية منذ عام 2013. بعد أن هددت اليونيسكو بإضافة بومبي إلى قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض.

المصدر: نوفوستي