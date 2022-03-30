صاروخ بريطاني مضاد للدبابات يعجز عن تدمير دبابة "تي - 72" الروسية (فيديو)

لم تتمكن منظومة NLAW البريطانية السويدية للصواريخ المضادة للدبابات والتي قامت وسائل الإعلام الأوكرانية بدعايتها من استعراض مواصفاتها "الممتازة" في أوكرانيا.

واتضح أنها لم تنجح في إصابة الدبابات الروسية إلا مرتين. واضطر القوميون الأوكرانيون إلى تركها في ميدان القتال، إذ أن كل محاولات استخدامها باءت بالفشل.

وقد نشرت شبكة الإنترنت الاثنين الماضي مقطع فيديو أظهر دبابة "تي – 72 بي إم" الروسية تسير في أحد شوارع مدينة ماريوبول وتتعرض لنيران صاروخ NLAW البريطاني السويدي المضاد للدبابات. واستمرت الدبابة الروسية في السير بعد إصابتها بالصاروخ الذي ألحق ضررا برشاش عيار 12.7 ملم على برجها المدرع.

يذكر أن دبابة " تي – 72 بي إم" تم تزويدها بأجهزة "كونتاكت – 5" الداخلية للحماية الدينامية والتي لم يتم تركيبها في مقدمة الدبابة فحسب بل على برجها المدرع، ما يمنع الصواريخ المضادة للدبابات من تدميرها.

ولا يزال مستخدمو الإنترنت يبحثون سبب احتفاظ الدبابة الروسية بجاهزيتها على الرغم من إصابتها بالصاروخ البريطاني. وقال البعض إن سبب يكمن في الكفاءة المنخفضة لجندي أطلق الصاروخ، وقال البعض الآخر إن مفجّر الصاروخ لم يعمل لإطلاقه من مسافة قصيرة ( 20 مترا). لكن معظمهم يجمعون على عجز الصاروخ الذي انتهى عمر استخدامه عن تدمير الدبابات الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا