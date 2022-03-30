ارتفاع منسوب مياه بحر الصين الجنوبي مطلع القرن العشرين بمقدار 150 ملم

اكتشف خبراء المعهد الإقليمي لعلوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أن مستوى المياه في بحر الصين الجنوبي ارتفع منذ عام 1900 وإلى الآن 150 ملليمترا.

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ووفقا لصحيفة China Daily، توصل العلماء إلى هذا وفقا نتائج دراستهم لخصائص نمو وتطور الشعاب المرجانية. فحساباتهم تقول كان ارتفاع مستوى المياه 0.73 ملم سنويا،خلال الفترة من عام 1850 ولغاية عام 1900.

ولكن منذ عام 1900 ولغاية عام 2015 كان الارتفاع السنوي لمنسوب المياه 1.31 ملم، و ارتفع في تسعينيات القرن الماضي، إلى 3.75 ملم في السنة.

ويعتقد الباحثون، أن هذه التغيرات مرتبطة بالنشاط الشمسي والاحتباس الحراري، وعلى الأرجح أصبح تأثير العامل الثاني مهيمنا بعد عام 1950.

المصدر: tass