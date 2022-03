شاهد.. لحظة اكتشاف مقبرة أثرية في مصر

لحظة اكتشاف مقبرة " بيبي نفر "إحدى المقابر المكتشفة مؤخرا بجنوب سقارة..

The moment of the discovery of the tomb of Bibi Nefer, one of the recently discovered tombs in southern Saqqara.#مصر🇪🇬 #سقارة#مصطفى_وزيري#اثار#Egypt🇪🇬 #StayTuned#discoveries#tourismpic.twitter.com/Dqp13hlhKU