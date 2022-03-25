جيش جمهورية لوغانسك يستخدم ذخائر مدفعية دعائية.. كيف يتم تجهيزها؟

استخدمت الوحدات العسكرية التابعة لجيش جمهورية لوغانسك الشعبية التي تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ذخائر دعائية عيار 122 ملم.

وبدلا من الشظايا تم حشوها ببطاقات ترخيص بالانتقال إلى جانب قوات لوغانسك ومنشورات تدعو أفراد الجيش الأوكراني إلى الاستسلام الطوعي. ويُكتب على جسم القذيفة أرقام هاتف الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية وحرف Z ، بصفته رمزا للنصر.

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وقد نشر جيش لوغانسك مقطع فيديو أظهر كيفية تجهيز تلك الذخائر الدعائية التي تُقصف لاحقا بها مواقع العدو حيث يتم وضع المنشورات داخل غلاف القذيفة.

يذكر أن الذخائر الدعائية عيار 122 ملم تم ابتكارها عام 1918 في بريطانيا إبان الحرب العالمية الأولى، ثم تطوّرت تلك التجربة في الاتحاد السوفيتي بالمرحلة الأولى للحرب الوطنية العظمى ( 1941 – 1945).

على عكس الذخيرة الكلاسيكية، فإن العلبة الدعائية تحتوي على جدران رقيقة مثل الزجاج بقاعدة ملولبة لتعمل الذخيرة على ارتفاع 100 – 150 مترا من حيث يسهل توزيع المنشورات.

وقد بدأ جنود القوات المسلحة الأوكرانية في الاستسلام بعد الاطلاع على مضمون المنشورات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا