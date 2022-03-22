"تسيركون" البحري قد يُستخدم كصاروخ جوي

أعلن نائب رئيس شركة "ماشينوسترويني" الروسية الإنتاجية العلمية، أناتولي سينتسوف، أن لدى الشركة خططا واسعة بشأن تصنيع نموذج جوي لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي.

وقال في مقابلة مع برنامج "فوينايا برييومكا" لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية:" لدينا كل التصاميم اللازمة لإنتاج هذا النوع من الصاروخ وسننتجه إذا قضت الضرورة بذلك".

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ومضى قائلا: سنعمل مع مرور الوقت على تصنيع وإنتاج النموذج الجوي من "تسيركون"، مع العلم أننا قدّمنا منه أول نموذجيْن بحري وجوي، ثم اتخذ قرار بإنتاج الصاروخ البحري فقط".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية عقدت على هامش منتدى الجيش – 2021" يوم 24 أغسطس الماضي مع شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية اتفاقية توريد صواريخ "تسيركون" فرط الصوتي المضاد للسفن الذي يمكن أن يصيب بضربة واحدة حاملة طائرات وتبلغ سرعته 9 ماخ (نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة) إلى البحرية الروسية.

ويتوقع أن يتحقق آخر إطلاق اختباري لصاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي مطلع الصيف المقبل من متن سفينة حربية، ثم ستبدأ عملية تسليم دفعة أولى من الصواريخ إلى قيادة البحرية الروسية.

المصدر: تاس