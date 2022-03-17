صاروخ "إسكندر - إم " يخلف آثارا غامضة في طريقه نحو الهدف

فوجئت بوابة The Drive الإلكترونية الأمريكية بمعلومات أفادت بأن الأوكرانيين عثروا على ذخائر غامضة بعد تحليق صواريخ " إسكندر - إم" الباليستية.

واتضح أن الصواريخ تقذف بأهداف كاذبة.

يذكر أنه عادة لا تزوّد بأفخاخ كهذه إلا الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى التي تستخدمها لاجتياز منظومات الدرع الصاروخية.

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وأشار كاتب المقال في البوابة إلى أن هذا الأمر يدل على أن صواريخ "إسكندر – إم" الباليستية العملياتية التكتيكية صارت قادرة على تفادي المنظومات الأكثر إتقانا للدرع الصاروخية.

وافترض كاتب المقال أن صاروخا واحدا من طراز " 9 إم 723" قد يزوّد بـ6 أهداف كاذبة على أقل تقدير ليضلل الرادارات والصواريخ التي تحمل رؤوسا ذاتية التوجيه وعاملة بالأشعة تحت الحمراء ما يساعد المنظومة بكاملها على تفادي الدفاعات الجوية. ولا يتم إطلاق الأفخاخ إلا في حال كان الصاروخ معرضا لخطر ما.

يذكر أن منظومة "إسكندر" للصواريخ العملياتية التكتيكية دخلت حوزة الجيش الروسي عام 2006، وإنها مخصصة لتدمير الدفاعات الجوية ومنظومات الدرع الصاروخية ومراكز القيادة والطائرات والمروحيات المرابطة في المطارات. ويبلغ مدى عملها 500 كلم.

جدير بالذكر أن منظومة "إسكندر - إم" للصواريخ التكتيكية العملياتية تستخدم نوعين من الصواريخ: أحدهما هو صاروخ 9М723 الباليستي وثانيهما 9М729 المجنح المطوّر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا