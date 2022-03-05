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مياه المجاري مصدر لمواد مفيدة

العلوم والتكنولوجيا

مياه المجاري مصدر لمواد مفيدة
Globallookpress Holger Weitzel/imageBROKER.com
محطة معالجة مياه المجاري
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تمكن باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية من استخراج بعض المواد المفيدة مثل الكبريت من مياه المجاري.

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وتشير مجلة ACS ES&T Engineering، إلى أن الباحثين بواسطة الفحص المجهري الكهروكيميائي (صور مجهرية لأسطح الأقطاب الكهربائية في مفاعلات التنقية)، حددوا الحواجز الكيميائية الأساسية لاستخراج الكبريت. كما اكتشفوا أن جهد المفاعل يمكن أن يساعد على استخراج عناصر مفيدة من مياه الصرف بطاقة أقل.

ويعتقد الباحثون أن الكبريت المستخرج من مياه المجاري، يمكن أن يكون مفيدا لاستخدامه كسماد وفي البطاريات المستخدمة في الهواتف المحمولة والطائرات.

ويذكر أنه سابقا كانت تستخدم منظومة أغشية لتنقية المياه، تستخدم فيها بيئة لا هوائية أو خالية من الأكسجين لترشيح مياه الصرف الصحي. ولكن المشكلة الرئيسية في هذه الحالة تكمن في أنه عند استخدام هذه الطريقة ينتج مركب الكبريتيد الذي هو مركب سام جدا وله رائحة كريهة جدا.

المصدر: لينتا. رو

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