جامعة روسية تبتكر مسدسا متعدد المهام لرواد الفضاء

ابتكر الأخصائيون في جامعة "فوينميخ بلطيق" للتقنية الحكومية مسدسا خاصا متعدد المهام سيستخدمه رواد الفضاء.

وقد حصل المسدس على براءة الاختراع وتم إخضاعه لاختبارات عديدة.

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وقالت إحدى مصممات المسدس الجديد، أوليانا فويكو، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية: قد حصلنا على براءة الاختراع ونختبر الآن المسدس من ناحية بيئة العمل. وقد يستخدم المسدس في مجالات أخرى غير المجال الفضائي".

وأوضحت أن المسدس سيكون ضمن مخزون الطوارئ المحمول لرائد الفضاء. ويمكن أن ينفذ عدة وظائف مهمة متعلقة ببقاء رائد الفضاء على قيد الحياة وخاصة بعد هبوط اضطراري لمركبته الفضائية في منطقة نائية.

ويمكن أن يستخدم مثلا في حال التعرض لهجوم حيوانات برية، كما يمكن استخدامه كسلاح إشارة بوسعه إطلاق إشارات ليزر ودخان. ويمكن أن يساعد رواد الفضاء أيضا في إشعال النار مثلا.

وتتوفر في كل حاوية لمخزون الطوارئ بضع ذخائر بمختلف أنواعها ليختار رائد الفضاء أي منها إذا لزم الأمر. وتركب في المسدس بطارية كهربائية تزوّده بالشحن.

المصدر: تاس