روسيا تطور "غواصات صامتة" جديدة لجيشها

أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا بعمليات تطوير غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من فئة "لادا".

وقال بيان صادر عن الخدمة لأحواض بناء السفن الاميرالية الروسية " بدأ المختصون في المصنع بتشكيل الهياكل المخصصة للغواصتين الرابعة والخامسة من فئة لادا، واللتين تطورهما روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 677.. الغواصتان تطوران في إطار عقود وقعت سابقا مع وزارة الدفاع الروسية ".

وأشار البيان إلى أن غواصة كرونشتات التي تعتبر أول غواصة تسلسلية من فئة "لادا" كانت قد أنزلت إلى المياه لأول مرة عام2018، ومن المخطط أن تسلم للجيش الروسي العام الجاري.

وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

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ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا