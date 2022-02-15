Meta تسعى لتثبيت كابل في قاع البحر المثير للجدل!

توشك شركات تركيب الكابلات في أعماق البحار على البدء في مد خط كابل عبر المحيط الأطلسي لـ Meta، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم "فيسبوك".

وذلك عبر مناطق الصيد في نوفا سكوتيان في أقرب وقت من هذا الأسبوع، وفقا لوسائل الإعلام الكندية. وقالت مجموعات محلية لصيد الأسماك والمحافظة على البيئة يوم الاثنين إن المشروع تم دفعه دون مدخلات كافية - أو أي مدخلات من المجتمع.

وصرح مجلس أسماك الأرض الأطلسية، وهو مجموعة تجارة صيد إقليمية، لـ CBC News يوم الاثنين أن "المشاورات هنا لم تكن موجودة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنهم اقترحوا طريقا بديلا لم يزعج مناطق الصيد المهمة ولكن لم يتلق أي رد. واستمرت المحادثات مع الاستشاريين للمشروع لمدة شهر واحد فقط، وفقا لكريس فاسكوتو، المتحدث باسم المجموعة.

وكانت المنظمة "توقعت أنه سيكون هناك مزيد من المناقشات" إما مع إدارة مصايد الأسماك والمحيطات الحكومية أو على الأقل مع الشركة التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك" نفسها، لكنهم لم يسمعوا شيئا حتى تم إخبارهم الأسبوع الماضي أن "سفينة كانت ذاهبة إلى المنطقة ويجب إزالة هذا الترس من المنطقة لتسهيل وضع الكابل".

ومن المتوقع أن تستغرق العملية شهرا ونصف الشهر على الأقل، حيث يُطلب من الصيادين البقاء على بعد ميل بحري واحد على الأقل من سفن مد الكابلات حتى نهاية شهر مارس وإزالة أي معدات في نطاق نصف ميل بحري من الطريق يتم نقلها بواسطة وعاء مد الكابلات.

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وليس من الواضح من إلى جانب Meta سيتمكن من الوصول إلى كابل الألياف الضوئية بعرض 3.8 سم (1.5 بوصة)، أو ما الذي سيتعين عليهم دفعه للشركة مقابل امتياز استخدامه - تشير الأوراق الرسمية فقط إلى ذلك "سينقل كابل الألياف البصرية Amitié الإنترنت والهاتف والبيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا". ووصفه أستاذ الهندسة جان فرانسوا دالهوزي بأنه يوفر "تقدما ملحوظا في حركة البيانات"، وسيكون الكابل مملوكا جزئيا لشركة "مايكروسوفت" وVodafone بالإضافة إلى حصة Meta البالغة 80٪. وبينما سيتم دفن الكابل في أجزاء، فإنه سيظل مكشوفا في مناطق أخرى، حيث توجد مجموعات صيد على الحافة خشية أن يتحملوا المسؤولية عن الأضرار في الأماكن التي يكون فيها قاع البحر صخريا جدا لدرجة لا تسمح بدفن الخط. وهناك مخاوف من أن صناعة صيد الأسماك قد تفقد الوصول إلى المنطقة بالكامل.

بينما كان لمجموعات الصيد المحلية مدخلات قليلة في المشروع، ورد أن الحكومة الكندية وافقت عليه في ديسمبر، مكتملا بـ "خطاب نصيحة" من إدارة مصايد الأسماك والمحيطات بشأن كيفية تجنب أو تقليل الإضرار بموائل الأسماك. ومع ذلك، رفضت الوكالة نشر الرسالة إلى CBC News أو شرح الإرشادات (إن وجدت) التي تتوقع Alcatel Submarine Networks، الشركة التي ستقوم بالفعل بتمديد الكابلات، للالتزام بها.

وكانت Alcatel نفسها أكثر استعدادا، حيث أعلنت المتحدثة باسم Rachel Van Oppen أن كلا من مسار الكابل ووسائل التثبيت "تم تعديلها لتقليل التأثير البيئي والسمكي". وقال فان أوبن لـ CBC، إنه سيتم دفن الكابل في منطقة اهتمام Funding Channel-Browns Bank باستخدام "تقنية منخفضة التأثير" لتجنب "التفاعل مع معدات الصيد".

ومع ذلك، قال المتحدث باسم مجموعة تجارة صيد الأسماك إن إدارة مصايد الأسماك والمحيطات ادعت خلاف ذلك، مشيرا إلى أن الكابل سيوضع فوق قاع البحر من أجل حماية المرجان تحته. ورفضت الوكالة الكشف في كلتا الحالتين عن التوجيهات التي أعطتها لشركة Alcatel، مشيرة فقط إلى أنه بعد مناقشات مع الوكالة، قامت الشركة "بمراجعة" مسارها الأولي "لحماية الشعاب المرجانية في المياه العميقة والإسفنج". كما أشارت الإدارة إلى أن التفاوض مع صناعة صيد الأسماك يقع على عاتق شركة Alcatel، وليس مسؤوليتها.

المصدر: RT