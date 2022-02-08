روسيا تختبر غواصة نووية جديدة لسلاح بحريتها

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن غواصة نووية روسية جديدة من فئة Yasen-M ستخضع للاختبارات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال مصدر لوكالة "تاس"الروسية "أوائل يونيو القادم من المفترض أن تتوجه غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة إلى البحر الأبيض لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات".

وأضاف "خلال الاختبارات سيعاين الخبراء قدرات الغواصة على الحركة والمناورة في المياه، وسيتأكدون من مطابقة قدراتها مع الخصائص المعلنة في مشروع تطويرها، كما سيتحققون من آلية عمل المعدات وأجهزة السنونار والاتصال الموجودة على متنها".

وبدأت روسيا العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو العام الماضي، كما يعمل "سيفماش" الروسي على تطوير 5 غواصات أخرى من هذا النوع.

إقرأ المزيد

وتتمتع غواصات Yasen-M بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

وتضم منظومات تسليحها صواريخ "كاليبر" و "أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا