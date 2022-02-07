فرنسا قد تعدّل سفنا حربية لتايوان

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن فرنسا قد تساهم بتعديل سفن حربية تايوانية كانت قد صنعتها لها سابقا.

وتبعا لصحيفة UP MEDIA فإن سلاح البحرية التايواني خصص مبلغ 1.37 مليار دولار لتعديل وتحديث 6 فرقاطات تابعة له من فئة Kang Ding، وأن شركة Naval Group الفرنسية قد تكون على الأغلب من المساهمين الرئيسيين في عملية تحديث هذه السفن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التايوانية وافقت على أن تساهم الشركة الفرنسية في عملية تحديث السفن المذكورة بالرغم من أن شركة NCSIST المحلية كانت راغبة بتولي مشروع التحديث، وخصوصا أنها طورت منظومات TC-2N الصاروخية التي ستركب على السفن عند تعديلها، ومن المفترض أن تباشر تايوان بالمشروع العام الجاري.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Kang Ding 125 مترا، وعرضها 15.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3800 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافة 9000 ميل في كل مهمة.

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وتضم منظومات تسليحها صواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ Hsiung Feng المضادة للسفن، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 30 و40 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا