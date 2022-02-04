الولايات المتحدة تدعم أسطولها الحربي بحاملة طائرات جديدة

أعلن موقع Naval Today أن الولايات المتحدة ستباشر بتشغيل حاملة طائرات جديدة مع سلاح بحريتها العام الجاري.

وقال منشور صادر عن الموقع "من المقرر أن تباشر الولايات المتحدة خريف العام الجاري بتشغيل حاملة الطائرات من الجيل الجديد Gerald R. Ford بشكل رسمي مع سلاح بحريتها، أجّلت هذه العملية في السابق لأسباب تتعلق بإكمال العمل على مصاعد الذخيرة واستكمال إصلاح بعض المشكلات التقنية التي تم اكتشافها أثناء اختبار السفينة".

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة بدأت عام 2009 بتطوير السفينة في حوض بناء السفن التابع لـ Huntington Ingalls Industries، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2013، وبدأ سلاح البحرية الأمريكية باختبارها منذ عام 2017، واجتازت الحاملة اختبارات الصدمة عام2021.

ويبلغ طول الحاملة 337 مترا، وعرضها 78 م، ويمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 30 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 120 يوما.

إقرأ المزيد

وسلّحت بمنظومات RIM-162 ESSM و RIM-116 RAM الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ Phalanx CIWS، وصواريخ مضادة للسفن، ورشاشات من عيار 12.7ملم، ويمكنها حمل 90 طائرة بما فيها طائرات F-35 الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا