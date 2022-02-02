الولايات المتحدة تطور جيلا جديدا من سفن الإنزال العسكري

أعلن موقع Naval Today أن الولايات المتحدة ماضية في تصنيع سفن إنزال عسكري من فئة جديدة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع " في حوض Huntington Ingalls Industries لبناء السفن بولاية ميسيسيبي بدأت عملية صنع العوارض الرئيسية لهيكل سفينة جديدة من فئة Flight II، هذه السفينة هي نسخة مطورة عن سفن سان أنطونيو المخصصة لعمليات الإنزال العسكري".

وأشار الموقع إلى أن السفن الجديدة من فئة Flight II ستحل محل سفن كانت قد انضمت لسلاح البحرية الأمريكي ما بين عامي 1985 و1992.

وتطور الولايات المتحدة سفن "سان أنطونيو" لتستخدمها في عمليات الدعم والإنزال العسكري، ويخدم في سلاح بحريتها حاليا 11 سفينة من هذا النوع، كما تختير سفينة أخرى من هذه الفئة منذ عام 2021، ومن المفترض أن تضمها إلى جيشها أيضا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "سان أنطونيو" 208.5 م، وعرضها 32 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25300 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، ونقل 360 عسكريا بعتادهم الحربي الكامل، أما سفن Flight II المعدلة عنها فستكون قادرة على نقل 700 جندي، و14 مدرعة وآلية عسكرية، بالإضافة إلى المروحيات، وستسلح بصواريخ مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا