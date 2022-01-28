أول سيارة طائرة تحصل على ترخيص للطيران في أوروبا (فيديو)

حصلت السيارة السلوفاكية الطائرة AirCar يوم الخميس 27 يناير 2022 على شهادة تثبت صلاحيتها للطيران. وهذه اول شهادة من نوعها تصدر في أوروبا.

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ووفقا لهذه الشهادة، يمكن استخدام هذه السيارة في الطيران كأي طائرة خفيفة. ويذكر أن هذه السيارة الطائرة خضعت لاختبارات عديدة تمثلت بإقلاعها وهبوطها 200 مرة قضت خلالها ما مجموعه 70 ساعة في التحليق.

وتختلف السيارة AirCar عن مثيلاتها الموجودة حاليا بكونها شبيه جدا بسيارة سباق تقليدية، وبعد هبوطها تنثني أجنحتها على طول هيكل السيارة وذيلها الطويل يتحول إلى عمود.

ويذكر أنه في 24 ديسمبر 2021 أصبح معلوما أن علماء من مقاطعة تيومين الروسية صمموا طائرة مسيرة (درون)، يمكنها البقاء في الجو فترة زمنية طويلة بفضل قدرتها على إعادة الشحن من خطوط الطاقة الكهربائية.

والهدف من تصميم هذا الدرون هو تمديد فترة بقائه في الجو في وقت السلم وفي ظروف الحرب حيث يصلح تماما لاستكشاف مواقع العدو.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"