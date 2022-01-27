روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية متطورة

أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع "يانتار" الروسي عن بدء مرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة أبحاث بحرية جديدة طورها المصنع.

وقال بيان صادر عن الخدمة "انتقلت مؤخرا سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غريغليدجان من أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنعنا نحو بحر البلطيق لتخضع لمرحلة أخرى من الاختبارات البحرية".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيقوم الطاقم والخبراء التابعون للمصنع بالتحقق من قدرات السفينة على الحركة والمناورة، وستفحص جميع أنظمة وآليات السفينة بما فيها معدات التوجيه والاتصال وأنظمة السونار وتحديد المواقع ومعدات البحث العلمي.

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وكانت روسيا قد بدأت بتطوير السفينة المذكورة عام 2016، وزودتها بهيكل معدل عن هياكل قاطراتها البحرية من فئة MB-305، وجهزتها بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، ومعدات للبحث العلمي ورصد البيئات البحرية، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 وبعدها خضعت السفينة لعدة مراحل من الاختبار.

ويملك سلاح البحرية الروسي عدة سفن مخصصة للأبحاث البحرية حاليا منها سفن كانت قد طورت في إطار المشروع الحكومي 23370G، فضلا عن الغواصات الموجهة القادرة على الغوص لأعماق كبيرة.

المصدر: سلاح روسيا