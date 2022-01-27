روسيا تبدأ في الإنتاج المتسلسل لقاذف القنابل "بلقان"

قامت شركات قطاع الصناعات الدفاعية الروسية بإنتاج أول دفعة من قاذف القنابل الروسي الحديث من طراز "بلقان".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مدير مؤسسة "روستيخ" لشؤون الأسلحة، بكخان أوزدويف، قوله:" إن " روستيخ" سلمت وزارة الدفاع الروسية كل الوثائق التصميمية اللازمة لإنتاج قاذف القنابل على دفعات.

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وأضاف بكخان أوزدويف إن قاذف القنابل يخضع الآن لاختبارات متعددة في وحدات الجيش الروسي حيث يتأكد أخصائيو القوات المسلحة من اتفاق مواصفاته التقنية التكتيكية مع تلك التي أقرتها المؤسسة.

وقال ناطق باسم شركة "غوليبيوفسكي" بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الروسية، "سيتخذ في ختام الاختبارات قرار بتزويد وحدات الجيش الروسي بهذا السلاح الفعال وبدء إنتاجه الصناعي المتسلسل على نطاق واسع".

يذكر أن قاذف القنابل الأوتوماتيكي المضاد للمشاة عيار 40 ملم من طراز "6 إس 19 بلقان" مخصص لمكافحة مشاة العدو. ويستخدم قاذف القنابل نوعين من الذخائر وهي: قنابل الشظايا والقنابل الجوفاء عيار 40 ملم. وتستطيع الذخيرة الأخيرة خرق 200 ملم من الدروع و400 ملم من الخرسانة.

وقد ارتفع مدى عمله بنسبة 25%، مقارنة بسابقيْه " آ غي إس – 17" و"آغي إس – 30". أما قدرته القتالية فازدادت ضعفا.

المصدر" روسيسكايا غازيتا