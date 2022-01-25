 
مباشر

روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة
defence-ua.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8vh

تعمل روسيا على تصميم صواريخ مجنحة مصغّرة للسفن والطائرات مع شرط ألا يؤثر انخفاض أبعاد رؤوسها القتالية وغيرها من عناصر الصاروخ على قدرتها القتالية.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. طائرة
لأول مرة.. طائرة "أوريون" المسيرة تظهر قدراتها في اشتباك جوي ضد طائرة أخرى

أعلن ذلك رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية، فيكتور أوبنوسوف، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية وقال إن بفضل التقليل من حجم الصواريخ يمكن أن تحمل الطائرة أو السفينة أو الدرون عددا أكبر بكثير منها مما كان عليه سابقا.

وأوضح قائلا:" من المفهوم أن الصواريخ التي يزن كل منها 100 كيلوغرام بدلا من طن واحد يمكن أن تحمل الطائرة عددا أكبر منها، ما يؤدي إلى رفع قدرتها القتالية".

وأعاد، أوبنوسوف، إلى الأذهان أن درونات "إينوخوديتس" و" ألتيوس" و" فوربوست" الروسية ستحصل على  صاروخ " خا – بي بي لا" صغير الوزن حيث يصل مدى عمله 10 كيلومترات. ويمقدور الصاروخ تدمير المدرعات الثقيلة والأهداف الجوية التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا