الولايات المتحدة تبني منشآت جديدة لتطوير الغواصات الحربية

ذكر موقع Marine Lin أن الولايات المتحدة تعمل على بناء ورش ومنشآت جديدة لتطوير الغواصات النووية لصالح سلاحها البحري.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يشهد حوض بناء السفن الأمريكي Bollinger تشييد منصة عائمة جديدة لصالح شركة General Dynamics Electric Boat، هذه المنصة ستخصص لبناء واختبار الغواصات النووية من فئة كولومبيا".

وأشار المنشور إلى أن مبنى المنصة المذكورة سيكون بطول 151 مترا وعرض 29 م، وسيقام في مصنع Bollinger بولاية فرجينيا الأمريكية، ومن المفترض أن يسلّم للعميل عام 2024".

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ونوه الموقع إلى أن Bollingerو General Dynamics Electric Boat كانتا قد تعاونتا عدة مرات من قبل في شؤون بناء وتطوير السفن والغواصات، فعام 2019 وقعتا عقودا تم خلالها تطوير بارجة حربية جرى تسليمها عام 2012، وعام 2020 وقعتا عقودا لبناء منصة بحرية عائمة لتطوير السفن والغواصات، طولها 188 م وعرضها 43 مترا، ومن المفترض أن تجهز بشكل نهائي عام 2024.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن General Dynamics Electric Boat تخطط لتطوير 12 غواصة من فئة "كولومبيا" لصالح سلاح البحرية الأمريكي، وستحل هذه الغواصات محل غواصات "أوهايو" الحاملة للصواريخ الباليستية التي تعمل لدى الجيش الأمريكي حاليا.

المصدر: سلاح روسيا