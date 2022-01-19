روسيا تجهز سلاح البحرية بقوارب مسيّرة لتدمير الغواصات

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير قوارب مسيّرة قادرة على اكتشاف وتدمير السفن والغواصات المعادية.

وتبعا للمصادر فإن الخبراء الروس يطوّرون حاليا قوارب مسيّرة صغيرة قادرة على العمل في البحار الباردة في مناطق القطب الشمالي، ومجهزة بأحدث التقنيات التي تمكنها من اكتشاف السفن والغواصات المعادية.

و حول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "يجري العمل الآن على تطوير قوارب مسيّرة مجهزة بتقنيات تمكنها من تحديد أماكن الأهداف المعادية واتخاذ القرار بشكل تلقائي لإطلاق الطوربيدات نحوها، يمكن لهذه القوارب العمل بشكل مستقل كما يمكن توجيهها والتحكم بها عن بعد من المراكز الساحلية أو السفن التابعة لسلاح البحرية الروسي، هياكل هذه القوارب ستتصمم لتكون قادرة على كسر الجليد في المياه المتجمدة".

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ومن المفترض أن تأتي هذه القوارب بهياكل بطول 14 مترا، وقادرة على الحركة بسرعة 35 عقدة بحرية، وتعمل لـ 3 أيام في كل مهمة دون الحاجة للتزود بالوقود، وتتسلح بطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا