إندونيسيا تدعم أسطولها البحري بسفينة صاروخية ومشفى عائم

ضمّت إندونيسيا إلى أسطولها البحري مؤخرا سفينة صاروخية جديدة وسفينة ستستخدمها كمشفى عائم لعمليات الإنقاذ البحري.

وحول الموضوع قال موقع Naval News "شهدت مؤخرا مدينة سورابايا الإندونيسية احتفالية خصصت لانضمام سفينتين جديدتين لصالح الأسطول البحري في البلاد، السفينة الصاروخية هي ثاني سفينة من نوع Klewang يحصل عليها الجيش الإندونيسي، وجرى تصنيعها في شركة PT Lundin Industry Invest، أما المشفى العائم فصنع في شركة PT Pal المحلية".

وأشار الموقع إلى أن السفينة الثانية تعتبر نسخة مطورة عن سفن الإنزال "ماكاسار" التي يوجد منها 5 قطع في الجيش الإندونسي، ويبلغ طولها 124 مترا، وعرضها 21.8 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع مسافة 10000 ميل بحري في كل مهمة.

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ويمكن لهذه السفينة حمل طاقم مكون من 120 شخصا واستيعاب 66 مريضا، كما جهّزت بحجرة طوارئ لاستيعاب الحالات الإسعافية، وغرفة لإجراء العمليات الجراحية، وحجرة لإجراء الصور الشعاعية، وحصلت على قوارب إنقاذ صغيرة ومنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا