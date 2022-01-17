الحرس الوطني الروسي يختبر أحدث مدرعة مدولبة

خضعـت مدرعة "في بي كا – أورال" ثمانية العجلات من تصنيع شركة الصناعة العسكرية الروسية لاستخدام اختباري في وحدات الحرس الوطني الروسي.

أفادت الشركة في صفحتها على "إنستغرام" بأن المدرعة أكّدت كل المواصفات التقنية التي قدمها الحرس الوطني الروسي للصناع العسكريين، وتعد حاليا جاهزة للدخول في حوزته.

وقد نشرت الشركة صورا فوتوغرافية لمدرعة "في بي كا – أورال" ذات طلاء مميز وعلامات خاصة بالحرس الوطني الروسي.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المدرعة قد كشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش–2019" الذي عقد عام 2019 في ضواحي موسكو.

ومن مميزات المدرعة حمايتها الجيدة ضد عبوات ناسفة بوزن حتى 6 كيلوغرامات. وقد تركب على العربة أجهزة واقية إضافية. وتتسع المدرعة لـ22 فردا.

وتم تزويدها بمحرك توربيني ينتج قوة 360 حصانا وعلبة السرعة الأوتوماتيكية.

وبلغت سرعتها القصوى 100 كلم/ساعة، ما يمكّنها من السير إلى مسافة 1000 كلم، وطول المدرعة 6500 ملم، عرضها 2550 ملم، ارتفاعها 2800 ملم، خلوصها (المسافة بين الأرض وقعر العربة) 400 ملم، وزنها 14500 كلغ.

فيما لا تعتبر "في بي كا – أورال" عربة عسكرية بحتة، لذلك تم تصدير نحو 100 نموذج منها على شكل سيارة "بيك آب" إلى بلدان أخرى، منها أحد البلدان العربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا