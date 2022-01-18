هل خريطة العالم التي نعرفها خاطئة؟

نشأت أجيال من الأطفال لتتعلم أن الخريطة المستطيلة المسطحة للعالم، هي فعلا ما تبدو عليه الأرض، ولكن هل تعكس هذه الخريطة حقا شكل كوكبنا؟.

وعلى الرغم من تصميمها لتوفير إسقاط مفصل ومتماسك للأرض، إلا أن الخرائط المسطحة للعالم بعيدة عن الدقة، حيث أن بعض المناطق تبدو أكبر بكثير مما هي عليه في الواقع، والبعض الآخر يبدو أصغر بكثير، والمسافات بين الكتل الأرضية المختلفة يتم تمثيلها بشكل خاطئ.

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وقال ماثيو إدني، أستاذ الجغرافيا وتاريخ رسم الخرائط في جامعة ساوثرن ماين، لموقع "لايف ساينس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كل خريطة للعالم مشوهة من بعض النواحي".

ورغم اعتراضات أصحاب نظرية الأرض المسطحة، فإن كوكبنا ليس مسطحا، إنه من الناحية الفنية كروي ذو قمة وقاع مسطحين وانتفاخ على طول خط الاستواء.

ولقد قدم هذا، منذ فجر رسم الخرائط، مشكلة كبيرة لرسامي الخرائط: كيف يمكن تمثيل جسم ثلاثي الأبعاد دون عيب في بعدين؟

وإذا كان لديك كرة أرضية احتياطية، أو كرة تنس قديمة، فحاول قصها وإعادة ترتيبها في شكل مستطيل مثالي، سيعطيك هذا التحدي غير العملي فكرة جيدة عن مدى عدم توافق الشكل الكروي والمستطيل المسطح.

وكان "إسقاط مركاتور"، الذي أنشأه الجغرافي ورسام الخرائط جيراردوس مركاتور في عام 1569، طريقة الإسقاط الإسطواني المستعملة في رسم الخرائط الأكثر شيوعا في العالم، ولا يزال يمثل الرسم المسطح الأكثر استخداما للأرض، ووفقا لـ MapHover. كان الملاحون يفضلون هذه الخريطة لعدة قرون لأنها مكنتهم من رسم الدورات في خط مستقيم.

ويعطي عرض "مركاتور" الأشكال الصحيحة من كتل الأراضي، ولكن مع تشوهات واضحة.

وقال إيدني: "بعض الإسقاطات تشوه أكثر من غيرها. إسقاط مركاتور هو المثال الكلاسيكي. الإسقاط مطابق وله أيضا خاصية خاصة تتمثل في أن الدوائر الكبيرة هي خطوط مستقيمة".

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وتُعرَّف الدائرة الكبرى بأنها "أي دائرة مرسومة على كرة بمركز يتضمن مركز الكرة الأرضية"، وفقا لموقع ThoughtCo.

وأضاف إيدني: "هذا المزيج من الخصائص ينتج تشوهات مساحية كبيرة. على الكرة الأرضية، تتقارب خطوط الطول عند اقترابها من قطب، وتنمو أطوال موازيات خط العرض حتى القطب. ولكن، عند تعيين الأرض في مستطيل يتم شد القطبين من نقاط إلى خطوط بطول خط الاستواء، ويمتد كل مواز بطول خط الاستواء، لذلك على الخريطة يوجد امتداد أفقي بينما يتحرك المرء باتجاه القطب".

وتابع: "على الكرة الأرضية، تكون المتوازيات متباعدة بشكل متساو، ولكن للحصول على الخاصية الخاصة للدوائر الكبيرة والخطوط المستقيمة، فإن إسقاط مركاتور يزيد بشكل كبير من فصل المتوازيات عندما يتحرك المرء نحو القطب. لذلك، على الخريطة، هناك زيادة في التمدد الرأسي أثناء تحرك المرء إلى القطب".

والنتيجة هي أن بعض المناطق تبدو أكبر بكثير على الخريطة مما هي عليه في الواقع، بينما يتم رسم مناطق أخرى أصغر بكثير.

ولوضع هذا في السياق، يبدو أن غرينلاند وإفريقيا متشابهة في الحجم في إسقاط مركاتور، في حين أن إفريقيا في الواقع أكبر بنحو 14 مرة، وفقا لمجلة Scientific American.

وبالمثل، يتم تمثيل ألاسكا على أنها أكبر بثلاث مرات من المكسيك، في حين أن المكسيك في الواقع أكبر بنحو 1.3 مرة.

Why is the world map you know wrong? https://t.co/AyqNWOLvf4 — Live Science (@LiveScience) January 15, 2022

وأوضح إيدني أن هناك بدائل لإسقاط مركاتور، والتي يمكن اعتمادها، قائلا: "أحد البدائل لإسقاط مركاتور الذي انتشر في السبعينيات والثمانينيات هو عرض غال بيترز، وهو منطقة متساوية، لكنه قبيح للغاية. قال جدي الأكاديمي، آرثر روبنسون، إنه جعل القارات تبدو وكأنها ملابس داخلية طويلة معلقة على حبل الغسيل".

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وهذا الإسقاط له مشاكل الدقة الخاصة به. على الرغم من أن جميع المناطق بالحجم الصحيح بالنسبة لبعضها البعض، إلا أن معظم كتل اليابسة يتم تشويهها من أجل جعلها كذلك. وتظهر كتل اليابسة ممتدة، أفقيا عند القطبين وعموديا عند خط الاستواء، ما يعني أنه على الرغم من أن الدول بالحجم الصحيح تقريبا، إلا أنها ليست كذلك بأي حال من الأحوال. وهذا التشويه، كما هو الحال مع إسقاط مركاتور، هو الأبرز في القطبين.

ووقع رسم العديد من الخرائط المسطحة الأخرى على مر القرون، لكن لديها جميعا نفس المشكلة: من المستحيل تصوير الأرض ثلاثية الأبعاد على خريطة ثنائية الأبعاد دون مساومة.

وفي عام 2021، أنتج علماء الفيزياء الفلكية ما يُعتقد أنه أدق خريطة مسطحة للأرض على الإطلاق، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس". وتتكون من "خريطتين مسطحتين" يمكن عرضهما جنبا إلى جنب.

المصدر: لايف ساينس