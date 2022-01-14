مصر.. الكشف عن تمثالين ملكيين في معبد الملك أمنحتب الثالث (صور)

أثناء ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك المصري، أمنحتب الثالث، نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين.

صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، حيث أعلن عن نجاح البعثة المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة، هوريغ سوروزيان، أثناء تنفيذها لمشروع تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك، أمنحتب الثالث، المعروف باسم "معبد ملايين السنين"، بالبر الغربي للأقصر، في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول والآلهة سخمت، بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.

RT

وأوضح وزيري أن من بين القطع المكتشفة أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث من الحجر الجيري، مرتدياً غطاء الرأس النمس واللحية الملكية، وقلادة عريضة حول العنق، وتم العثور عليها في المنطقة الخلفية لبوابة الصرح الثالث، مشيراً إلى أن جميع القطع الخاصة بهذين التمثالين قد خضعت لعمليات دقيقة من التنظيف والتقوية والترميم، ما أظهر وجود نقش بمنطقة الصدر، يحمل الاسم الملكي "أمنحتب الثالث"، محبوب المعبود "آمون رع".

RT

وأضاف وزيري كذلك أن البعثة قد عثرت أيضاً على ثلاثة تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للآلهة سخمت، عند واجهة الفناء المفتوح، وصالة الأعمدة الكبرى للمعبد. وسوف يتم تجميع هذه القطع مع قطع أخرى تم العثور عليها في وقت سابق في الموقع، تمهيداً لعرضها في أماكنها الأصلية بالمعبد.

RT

وقد تم الكشف كذلك عن عدد من النقوش الخاصة بجدار من الحجر الرملي، عليه مناظر تمثّل احتفالات لعيد الحب - سد، وتمثال صغير من الجرانيت الأسود لأحد الموظفين جالساً ربما بجانب زوجته، وقد أشارت الدراسات بأنه من المرجح أن يعود تاريخ هذا التمثال إلى فترة ما بعد العمارنة، عندما استمرت أعمال الترميم في هذا المعبد بواسطة الفنانين والكتاب.

وتم العثور أيضاً على بعض قواعد لأعمدة وكتل حجرية في النصف الجنوبي من صالة الأعمدة الكبرى، الأمر الذي يوضح أن هذه الصالة كانت أكبر مما هو معروف بمزيد من الأعمدة.

RT

وقد نقلت هذه القطع من أماكن الكشف عنها داخل المعبد لترميمها وإعادة تركيبها، حيث ظهرت الألوان الأصلية لعدد منها، وذلك تمهيداً لإعادة وضعها في أماكنها الأصلية بالمعبد.

من جانبها، أكّدت رئيس البعثة، الدكتورة هوريغ سوروزيان، على أهمية الكشف، حيث أن العثور والكشف عن تمثالين ضخمين على هيئة أبو الهول يؤكّد وجود بداية طريق المواكب، الذي يقع ما بين الصرح الثالث للمعبد وفناء الأعمدة، والذي كانت تقام فيه الاحتفالات الخاصة بعيد الوادي الجميل كل عام، وكذلك الاحتفالات الخاصة بعيد الحب - سد، للملك في السنوات العشر الأخيرة من حكمه.

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وتشير الدراسات المبدئية التي أجرتها البعثة على تمثالي أبو الهول إلى أن طولهما يبلغ ما يقرب من 8 أمتار.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد الملك، أمنحتب الثالث، كانت قد بدأت في عام 1998 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمعهد الألماني للآثار، بغرض الحفاظ على بقايا المعبد، وإعادة بنائه من جديد، وقد عثرت البعثة من قبل على عدد من التماثيل الضخمة للآلهة سخمت والملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي. ومن المعروف أن الملك أمنحتب الثالث كان قد أقام معبده الجنائزي الذي أطلق عليه اسم "معبد ملايين السنين" بالبر الغربي في الأقصر، لكنه تعرّض للتدمير، جراء زلزال مدمّر، ضرب البلاد خلال العصور المصرية القديمة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT