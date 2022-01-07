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مصر.. اكتشاف حجر أثري "عن طريق الصدفة" يعود لعصر رمسيس الثاني

أخبار العالم العربي

مصر.. اكتشاف حجر أثري
AP Nariman El-Mofty
مصر- صورة تعبيرية
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اكتشف عمال حفر في مصر، الجمعة، حجرا أثريا في منطقة القناطر الخيرية، حيث تبين أنه يعود لعصر الملك رمسيس الثاني.

وشكلت محافظة القليوبية "دلتا البلاد"، لجنة للآثار لفحص الحجر الذي عثر عليه عمال حفر يعملون لدى إحدى الشركات المنفذة لمشروع صرف صحي بإحدى قرى مركز القناطر الخيرية، وظهرت عليه نقوش فرعونية تعود لعصر رمسيس الثاني.

وأوضحت المحافظة أن التقرير المبدئي للجنة الفنية بمنطقة آثار القليوبية أفاد بأن الحجر عليه كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثاني.

كما أشار التقرير إلى أن قرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية مسجلة، حيث من المقرر دراسة المنطقة والكشف عن وجود منطقة أثرية من عدمه.

المصدر: "مصراوي"

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