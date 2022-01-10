روسيا قد تبني فرقاطة حربية جديدة للهند

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في مصنع (يانتار) يدرسون حاليا خطة لاستكمال تطوير سفينة عسكرية أخرى لصالح الجيش الهندي.

وتبعا للمصادر فإن مصنع (يانتار) الروسي كان قد بدأ منذ مدة بتطوير سفينة عسكرية لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356، استكمالا لصفقات كانت قد وقعتها روسيا والهند لتزويد الجيش الهندي بسفن حربية، وكان المصنع قد سلم الهند مسبقا بعض هذه السفن.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت سابقا أن الهند وروسيا قد وقعتا عقودا عام 2016 لتطوير سفينتين لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع المذكور، وعام 2018 جرى توقيع عقود إضافية لتزويد الهند بأربع سفن أخرى من نفس الفئة، وتم البدء بتطوير أول سفينة عام 2013 وأنزلت إلى المياه العام الماضي، أما السفينة الثانية فمن المفترض أن يبدأ تطويرها وإنزالها إلى المياه العام الجاري، لتتسلم الهند هاتين السفينتين عام 2023.

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وتأتي السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 11356 بهياكل بطول 124.8 م، عرضها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4035 طنا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4850 ميلا بحريا في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل مروحيات KA-27 وka-31 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا