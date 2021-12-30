الجيش الروسي يتسلم رادارا طائرا مطوّرا سابعا

سلمت شركة "فيغا"، بصفنها فرعا في مؤسسة"روستيخ" الحكومية الروسية، سلمت القوات الجو- فضائية الروسية رادارا طائرا مطوّرا سابعا.

وهي طائرة الإنذار الراداري البعيد والتوجيه "آ-50 أو".

وقد تم تحديث "آ 50 أو" في إطار برنامج تطوير وتحديث أسطول الطائرات الروسية للإنذار الراداري البعيد. وصار بمقدور الطائرة كشف أنواع جديدة من الطائرات. كما باتت قادرة على تتبع عدد كبير من الأهداف الجوية في وقت واحد وتوجيه عدد أكبر من المقاتلات، مقارنة بسابقاتها.

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وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية إن الرادار الطائر المطوّر قد حصل على الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تتميز برد الفعل السريع والإنتاجية الفائقة، ما سمح بزيادة إمكانات برمجياته.

أما الطائرة نفسها فانخفض وزنها وازداد مدى عملها أثناء تنفيذ المهام القتالية في المنطقة المعينة لها.

وقال مدير عام شركة "فيغا" فياتشيسلاف ميخييف، إن العمل على تحديث أسطول الرادارات الطائرة في روسيا مستمر، وتنوي الشركة إطلاق رادار طائر مطوّر ثامن بحلول عام 2023.

المصدر: روسيسكايا غازيتا