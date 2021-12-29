روسيا تحدّث "صائدة الغواصات" وتدعمها بأسلحة جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تحديث إحدى أشهر السفن العسكرية في البلاد لزيادة قدراتها القتالية.

وتبعا للمصادر فإن العمل يجري حاليا على تحديث سفينة "الأدميرال تشابانينكو" العسكرية الروسية المضادة للغواصات والأهداف البحرية، والهدف من هذه العملية هو الحصول على سفينة مسلحة بـ 32 صاروخا مجنحا بعيد المدى.

وخلال عمليات التحديث من المفترض أن تحصل السفينة على 4 منصات لإطلاق صواريخ Kh-35 المجنحة، كل منصة قادرة على إطلاق 4 صواريخ، كما ستجهز السفينة أيضا بمنصات قادرة على إطلاق 16 صاروخا من صواريخ "كاليبر" و "أونيكس" وتسيركون" المجنحة الروسية البعيدة المدى.

وستخضع منظومات الدفاع الجوي في السفينة للتعديل أيضا إذ ستستبدل منظومات "كورتيك" الموجودة فيها بمنظومات "بانتسير-إم" المجهزة برشاشات وصواريخ موجهة، كما ستحصل السفينة أيضا على أحدث منظومات الملاحة والتوجيه الإلكترونية.

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وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 1989، وانزلتها إلى المياه أول مرة عام 1992، وأدخلت الخدمة رسميا في سلاح الحرية في البلاد عام1999، وخضعت هذه السفينة لعدة تحديثات وإصلاحات آخرها بدأ عام 2014.

المصدر: سلاح روسيا