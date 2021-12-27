أكثر حفريات الديناصورات غرابة وروعة المكتشفة في عام 2021

اكتشف العلماء العشرات من أنواع الديناصورات في عام 2021، بدءا من شبيه التيرانوصور المرعب بأسنان مثل القرش الأبيض العظيم، وصولا إلى السوربوصور، الذي يبلغ طوله 140 قدما.

وفي حين لم يحقق العلماء رقما قياسيا من حيث اكتشافات بقايا الديناصورات لعام 2021، لكنهم تمكنوا من العثور على العديد من الأنواع الجديدة المذهلة منها.

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وهنا جمعنا لكم أروع الديناصورات المكتشفة لعام 2021:

1. أول فتحة شرجية لديناصور محفوظة بشكل "مثالي"

وجد الباحثون جميع أنواع بقايا الديناصورات، من العظام والأسنان وطبعات الجلد والريش، على سبيل المثال، لكنهم لم يعثروا أبدا على الشرج حتى الآن.

وهذه الفتحة الشرجية، التي تستخدمها الديناصورات للتبرز والتبول والتكاثر ووضع البيض، لا تشبه أي فتحة أخرى مسجلة، وفقا لدراسة أجريت في يناير في مجلة Current Biology.

2. ديناصور العظم البارد

كشف العلماء أن نوعا جديدا من الديناصورات يبلغ طوله 13 قدما (نحو 4 أمتار) وارتفاعه خمسة أقدام (1.5 متر)، ويصل وزنه إلى طن، وكان سلفا لديناصورات الديبلودوكس.

وأعلن العلماء عن اكتشاف حفريتين لجمجمة شبه مكتملة للديناصور الآكل للنباتات في "جيمسون لاند"، شرق غرينلاند.

ويحمل هذا النوع الجديد من الديناصورات الاسم العلمي Issi saaneq، والذي يعني في لغة الإنويت المحلية "العظم البارد" (Cold Bone).

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وصُنّف الديناصور في السابق ضمن نوع معروف آخر للديناصورات، وعاش خلال أواخر العصر الترياسي منذ نحو 214 مليون سنة، عندما كان شرق غرينلاند متصلا بأوروبا.

وينتمي ديناصور "العظم البارد" إلى مجموعة من الديناصورات طويلة العنق تسمى أشباه سحليات الأرجل أو شبيهات عظائيات الأرجل (sauropodomorphs)، والتي تشمل الصربوديات.

3. السوربوصور أطول ديناصور مسجل حتى الأن

وفقا لبحث غير منشور تم تقديمه هذا العام في المؤتمر السنوي لجمعية الحفريات الفقارية، عثر العلماء على أطول ديناصور يتم تسجيله، وهو السوربوصور، والذي تجاوز 128 قدما (39 مترا) وربما وصل طوله إلى 137 قدما (42 مترا)، .

وكان من المعروف دائما أن السوربوصور، الذي اكتشف في عام 1972، طويل، مع تقديرات سابقة تضع آكل النبات على ارتفاع 111 قدما (34 مترا). ولكن الآن، تكشف العظام التي تم التنقيب عنها وتحليلها مؤخرا مدى طول هذا الديناصور.

4. الديناصورات الصغار والكبيرة تسافر في قطعان

كشفت مقبرة ديناصورات اكتُشفت في الأرجنتين أن الديناصورات طويلة العنق، من الصغار بحجم الفأر إلى الكبار العمالقة، سافرت معا في قطعان قبل 40 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا. واكتشف العلماء أكثر من 100 بيضة متحجرة وعظام 80 من بقايا Mussaurus patagonicus التي يعود تاريخها إلى 192 مليون سنة، خلال العصر الجوراسي (201.3 مليون إلى 145 مليون سنة).

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وبشكل لا يصدق، كان هناك دليل على أن الديناصورات الصغيرة كانت معلقة (وماتت) معا، ما يشير إلى أن القطيع كان له بنية داخلية. وهذا هو أقدم دليل على السلوك الاجتماعي المعقد للديناصورات، وفقا للدراسة التي نُشرت في أكتوبر في مجلة Scientific Reports.

5. ديناصور مات وهو يحضن البيض

منح ديناصور يشبه النعام مات وهو يرعى عشا من البيض، العلماء اكتشافا فريدا من نوعه: إنه النوع الوحيد المعروف من الديناصورات غير الطافية التي تم العثور عليها جالسة فوق البيض والتي لا تزال بها أجنة.

و كان هذا الديناصور، "أوفيرابتوروصور"، يحضن البيض على الأرجح أثناء فترة العصر الطباشيري في ما يعرف الآن بالصين، وفقا لدراسة نُشرت في مايو في مجلة Science Bulletin.

ومن بين 24 بيضة، ما يزال لدى سبع بيضات أجنة متحجرة. وهذا أمر رائع بالنظر إلى أن البيض يبلغ عمره 70 مليون سنة.

6. كانت بعض الديناصورات، (ولكن ليس تي ريكس)، سريعة للغاية

انطلقت الديناصورات آكلة اللحوم بسرعة تقارب 28 ميلا في الساعة (45 كم / ساعة)، وفقا لتحليل مسارين للديناصورات في شمال إسبانيا.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports في ديسمبرالماضي أن هذه الوحوش كانت بنفس سرعة أسرع إنسان مسجل، يوسين بولت، الذي حقق سرعة تصل إلى 27.5 ميلا في الساعة (44.3 كم / ساعة) في سباق عام 2009.

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لكن "تي ريكس"، أشهر الحيوانات آكلة اللحوم على الإطلاق، كان بطيئا، مع سرعة مشي مفضلة تقل قليلا عن 3 أميال في الساعة (5 كم / ساعة)، وفقا لدراسة منفصلة نُشرت في أبريل في مجلة Royal Society Open Science .

7. الديناصور "ذو أسنان القرش"

عثر علماء الفلك على نوع جديد من الديناصورات هذا العام، أطلق عليه اسم Ulughbegsaurus uzbekistanensis، وكان هذا الوحش ينتمي للديناصورات ذوات أسنان القرش، أو carcharodontosaur، وفقا لدراسة أجريت في سبتمبر في مجلة Royal Society Open Science.

وكان هذا النوع من الديناصورات ذا أسنان حادة وفما كبيرا، وبلغ طوله 26 قدما (8 أمتار) ووزنه 2200 رطل (1000 كيلوجرام).

8. ندوب في جماجم التيرانوصورات

من المحتمل أن التيرانوصورات، هذه الحيوانات المفترسة، تعرضت للقضم عندما كانوا يتنافسون على جوائز، مثل الأراضي أو الرفقاء أو مكانة أعلى، وفقا لدراسة أجريت في سبتمبر في مجلة Paleobiology.

وأصبحت هذه النظرة الثاقبة لسلوك الديناصورات ممكنة من خلال دراسة 202 جمجمة وفك تيرانوصور كان بها الكثير من الندبات، 324 في المجموع.

وفقط نحو نصف الديناصورات الأقدم كانت بها هذه الندوب، لذلك ربما شارك أعضاء ناضجون من جنس واحد في هذه الندوب.

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9. هاجرت الديناصورات طويلة العنق لمسافات طويلة

ليس من السهل معرفة ما إذا كانت الديناصورات تشارك في الهجرة، ولكن إحدى الطرق تتمثل في النظر إلى حصوات المعدة، المستخدمة في طحن الطعام، والتي تلتهمها الديناصورات في منطقة ما.

وفي العصر الجوراسي، ابتلعت الديناصورات ذات العنق الطويل، والتي تسمى الصربوديات، أحجار معدة من الكوارتزيت الوردي في ما يعرف الآن بولاية ويسكونسن وتوفيت لاحقا في ولاية وايومنغ، (حاليا) تاركة الحجارة في مكان جديد، بحسب دراسة نشرت في فبراير الماضي.

وقال الباحثون إن هذه المسافة لمئات الأميال "واحدة، إن لم تكن أطول الأمثلة التي تم استنتاجها من هجرة الديناصورات المسجلة".

10. أنكيلوصور غريب كان له ذيل يشبه هراوة حرب الأزتك

كشف هذا العام عن سلالة غير معروفة تماما من الأنكيلوصور في نصف الكرة الجنوبي، وكان لهذه الديناصورات ذيول فريدة.

ووجدت الدراسة أن الديناصور المخيف له ذيل مدرع خطير، وأطلقوا عليه اسم Stegouros elengassen، والذي جاب تشيلي قبل 75 مليون سنة، ويبلغ طوله نحو 6.5 قدم (مترين).

وطور الديناصور الذيل الكبير كسلاح مع وجود حواف مسننة في ترتيب يشبه الأوراق، ومن المحتمل أن يكون هذا الديناصور العاشب استخدم ذيله كشكل من أشكال الدفاع لصد الديناصورات الصغيرة والديناصورات الضخمة المفترسة.

المصدر: لايف ساينس