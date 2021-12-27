روسيا تصلح وتحدّث إحدى أهم سفنها الحربية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيخضعون إحدى أشهر السفن الحربية في البلاد لعمليات إصلاح وتحديث إثر تعرضها لحريق كبير.

وذكر مصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن التقدريرات الأولية تشير إلى أن إصلاح سفينة "بروفورني" الصاروخية قد يستغرق خمس سنوات تقريبا، كون السفينة تعرضت لأضرار كبيرة إثر الحريق الذي اندلع فيها مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن مدة إصلاح وتعديل السفينة ستعلن بشكل رسمي بعد أن أن تنتهي اللجان المختصة من معاينة الأضرار بشكل كامل، وبعد التشاور مع الخبراء في حوض بناء السفن الشمالي الروسي.

وكانت "بروفورني" قد تعرضت لحريق كبير ليل الـ 17 من ديسمبر الجاري، ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق حتى صباح اليوم التالي، ما تسبب بأضرار كبيرة للسفينة.

وتنتمي"بروفورني" لفئة السفن الصاروخية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي ، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

إقرأ المزيد

وسلّحت هذه السفن بمنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا