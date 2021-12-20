أهم الاكتشافات العلمية عام 2021

نشرت مجلة Science قائمة بأهم الاكتشافات العلمية في عام 2021 ، تتضمن عشرة اكتشافات في مجالات العلوم المختلفة.





تعتبر المجلة ابتكار اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد "اختراقا" علميا، حيث نجح العلماء أيضا في تحقيق نجاحات بالتنبؤ ببنية البروتين بفضل خوارزميات مطورة . وبمساعدة آليات جديدة يأمل الباحثون وضع نماذج لتغيرات بروتين s "سبايك" في متحور "أوميكرون".

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك ، سمحت التطورات العلمية برفع قدرة الأطباء على علاج اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية.

ويتعلق الاكتشاف المهم الآخر بدراسة المواقع الأثرية، حيث تعلم الخبراء من الحصول على الحمض النووي من تربة الكهوف والأحافير التي عمرها أكثر من مليون عام. أي أصبحت لديهم إمكانية كبيرة لدراسة المعلومات عن الأنواع البيولوجية المنقرضة بصورة مفصلة.

وليس التقدم الحاصل في مجال الاندماج النووي الحراري أقل أهمية، حيث لأول مرة ينتج مفاعل نووي حراري طاقة أكبر من التي أنفقت على تشغيله.

وتضم القائمة أيضا الطرق الجديدة التي وضعها العلماء لعلاج الأمراض الوراثية باستخدام تكنولوجيا CRISPR، التي تسمح بتعديل الجينات في جسم الإنسان.

وعلاوة على هذا، زادت في عام 2021 المعلومات عن بنية الكوكب الأحمر .

ويذكر أن نتائج استطلاع للراي في روسيا، أظهرت أن المشاركين فيه، ينتظرون قبل كل شيء اكتشافات وابتكارات في مجالي الطب والصيدلة، حيث يعتبر 62 بالمئة منهم هذه الاكتشافات ضرورية أكثر للبشرية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"