منظمة الصحة العالمية: لقاحات فيروس كورونا قد تكون أقل فاعلية في الحماية من متحور "أوميكرون"

كشفت منظمة الصحة العالمية عن "أدلة أولية تشير إلى ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تكون أقل فاعلية في الحماية من متحور "أوميكرون" الجديد لهذا الفيروس".

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وفي تحديثها الوبائي الأسبوعي، أشارت منظمة الصحة إلى أن "المزيد من البيانات مطلوب، لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها متحور "أوميكرون"، المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو الإصابة السابقة".

وأوضحت قاائلة: "نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا".

المصدر: "رويترز"