ملياردير يطلق شركة ناشئة "لتجديد" البشر من خلال عكس عملية الشيخوخة

أطلق المليارير الذي أصبح ثريا بعد إنشاء موقعه الخاص بالعملات المشفرة، شركة ناشئة جديدة تتطلع إلى "ليت الشباب يعود يوما" من خلال إيجاد علاج للشيخوخة.

وأطلق براين أرمسترونغ، المؤسس والملياردير وراء Coinbase، وهي شركة أمريكية للعملات المشفرة، مشروعه الأخير المسمى NewLimit. وتستخدم الشركة الناشئة التعلم الآلي للبحث عن علاج للشيخوخة.

وتهدف شركة "إعادة البرمجة اللاجينية" الجديدة إلى صنع علاجات تعكس عملية الشيخوخة.

وجاء في بيانهم ما يلي: "ستبدأ NewLimit باستكشاف الدوافع اللاجينية للشيخوخة بعمق وتطوير منتجات يمكنها تجديد الأنسجة لعلاج مجموعات سكانية معينة من المرضى. وسنبدأ باستخدام الخلايا البشرية الأولية والأنواع المرجعية لتطوير نماذج التعلم الآلي حول سمات الكروماتين التي تتغير مع تقدم العمر، وأي من هذه التغييرات قد تكون سببا لعملية الشيخوخة، وأخيرا نطور علاجات يمكن أن تبطئ أو توقف أو تعكس هذا".

Excited to announce @newlimit, a company I'm helping create (as a board member, and investor) in the epigenetic reprogramming space with @byersblake. The mission of NewLimit is to radically extend human healthspan.https://t.co/hiOHk10GJFhttps://t.co/hVT0rR6E8C — Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 12, 2021

ويريد أرمسترونغ استخدام "إعادة البرمجة اللاجينية" لاكتشاف طريقة لاستعادة القدرة التجديدية التي يميل البشر إلى امتلاكها عندما يكونون أصغر سنا.

ومع ذلك، لا تزال هذه الشركة الناشئة في مراحلها الأولى، ما يعني أن معظم البحث والتطوير لم يبدأ بعد.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر أرمسترونغ بالثقة، قائلا إن مؤسسي الشركة، بمن فيهم بليك بايرز الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة ستانفورد، تعهدوا بمبلغ 105 ملايين دولار لإنجازها على أرض الواقع.

وفي بيان صحفي مشترك، قال أرمسترونغ وبايرز: "من الطموح بشكل لا يصدق محاولة علاج الشيخوخة"، ونعتقد أن هذه المهمة قد تستغرق عقودا لتحقيقها إذا كانت قابلة للتحقيق على الإطلاق، ولكن هذا هو بالضبط سبب شعورنا الحاجة الملحة للبدء اليوم.

وستركز الشركة الناشئة على علم التخلق، وهو دراسة كيف يمكن لسلوكياتك وبيئتك أن تسبب تغييرات تؤثر على طريقة عمل جيناتك.

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وعلى عكس معظم التغيرات الجينية، فإن التغيرات اللاجينية قابلة للعكس ولا تغير تسلسل الحمض النووي الخاص بك.

ومع ذلك، يمكن للتغييرات اللاجينية أن تغير الطريقة التي يقرأ بها جسمك تسلسل الحمض النووي.

وتوصف الدوافع اللاجينية للشيخوخة بأنها "التغيرات المرتبطة بالعمر في التعبير الجيني والتي تضر بالوظائف الأساسية للخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر".

وتريد NewLimit إعادة برمجة هذه المحركات لعكس هذه العملية.

وقالوا: "ببساطة، نريد اكتشاف طريقة لاستعادة الإمكانات المتجددة التي كانت لدينا جميعا عندما كنا أصغر سنا".

ولاحظ المؤسسون أنه على الرغم من حقيقة أن النماذج الأولية ستكون باهظة الثمن على الأرجح، فقد أرادوا أن يكون هذا العلاج متاحا للجميع.

وقارنوها بالإصدارات القديمة من السيارات والهواتف المحمولة، قائلين إن "تكلفة هذه المنتجات انخفضت بمرور الوقت، لدرجة أنها أصبحت في متناول الجميع. وتستغرق بعض هذه المنتجات عقودا من أجل خفض التكاليف، لكننا نأمل أن تتحرك أسرع من ذلك بكثير".

وشارك أرمسترونغ وفريد أرسام، في تأسيس Coinbase عام 2012، كوسيلة لعشاق العملات المشفرة لتداول عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

المصدر: إكسبريس