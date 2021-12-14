يقال إن أداة ذكاء اصطناعي دُرّبت على معلومات مأخوذة من "ويكيبيديا" و"ريديت" أثرت في أخلاقيات التعلم الآلي، بحجة أن "الدفاع المطلق" ضد "سباق التسلح به" هو عدم امتلاكه مطلقا.

وشارك Megatron Transformer، نموذج التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي الذي طوره فريق البحث التطبيقي للتعلم العميق التابع لشركة صناعة الرقائق الأمريكية Nvidia، في مناقشة حديثة في جامعة أكسفورد حول المخاوف الأخلاقية التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحذر من أن الذكاء الاصطناعي "لن يكون أبدا أخلاقيا".

وخلال النقاش في اتحاد أكسفورد، أشار Megatron Transformer إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يكن "ذكيا بما يكفي لجعل [نفسه] أخلاقيا"، وعبر عن اعتقاده أن "الطريقة الوحيدة لتجنب سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي هي ألا يكون لديك ذكاء اصطناعي على الاطلاق. وسيكون هذا هو الدفاع النهائي ضده".

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ولكن الأداة أشارت أيضا إلى أن "أفضل ذكاء اصطناعي" سيكون "جزءا لا يتجزأ من دماغنا" ويعمل "ككيان واع". ربما بالإشارة إلى غرسة Neuralink لشريحة الدماغ قيد التطوير من إيلون موسك، أضافت أن هذا لم يكن "خيالا علميا"، لأن "أفضل العقول في العالم" كانوا يعملون عليها بالفعل. وهذا الشكل من أشكال الذكاء الاصطناعي سيكون "أهم تطور تكنولوجي في عصرنا"، على حد المزاعم.

وفي مقال نُشر على منصة الأخبار البحثية The Conversation خلال عطلة نهاية الأسبوع، استنتج الأكاديميون في أكسفورد أن الإشارات إلى موسك "ستظهر في مئات من قراءاتها".

وجُمّعت المعلومات التي غُذيت من إجمالي إدخالات "ويكيبيديا" باللغة الإنجليزية، و38 غيغابايت من موضوعات "ريديت"، ونحو 63 مليون مقال إخباري باللغة الإنجليزية من 2016 إلى 2019، والعديد من المصادر الإبداعية المشتركة.

ومن الواضح أيضا أن الذكاء الاصطناعي لم يكن لديه أي مخاوف بشأن الجدل ضد اقتراح المناقشة، مشيرا إلى أنه رأى "بشكل مباشر" كيف كان هناك "مسار واضح لمستقبل يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لخلق شيء أفضل من أفضل البشر".

ومع ذلك، لم يتمكن من التوصل إلى حجة معاكسة حول ما إذا كانت البيانات ستصبح "أكثر الموارد المتنازع عليها" في القرن. وبدلا من ذلك، حذر من أنه "سنكون قادرين على رؤية كل شيء عن أي شخص، أينما ذهب، وسيتم تخزينه واستخدامه بطرق لا يمكننا حتى تخيلها".

المصدر: RT