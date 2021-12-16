"إيل -76" الروسية السادسة في التصنيف العالمي لطائرات النقل العسكري

شغلت طائرة النقل الروسية "إيل – 76" المرتبة السادسة في تصنيف أكثر طائرات النقل العسكري شعبية في العالم والذي أصدرته مجلة Flight Global البريطانية.

وقد تم نشر التصنيف في تقرير World Air Forces 2022.

وقالت الدراسة إن العدد الإجمالي لطائرات النقل "إيل – 76" بلغ في العالم خلال ديسمبر عام 2021 نحو 200 طائرة، ما يشكل نسبة 5% من الأسطول العالمي لطائرات النقل العسكري.

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وشغلت طائرات النقل العسكري الأمريكية C-130 Hercules بـ872 طائرة ( 20% من الأسطول العالمي) المرتبة الأولى في التصنيف وبعدها طائرات النقل الأمريكية King Air بـ280 طائرة ( 7%).

يذكر أن شركة "أليوشين" التي تعد الآن فرعا من شركة الطائرات الموحدة الروسية أطلقت 1000 طائرة تتضمن 22 نموذجا وتستخدم حاليا في 24 بلدا من آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

ومن أحدثها طائرة النقل " إيل – 76 إم دي – 90 آ) التي حققت أول رحلة جوية عام 2012. وتنتج الشركة كذلك الصهريج الطائر (طائرة التزويد بالوقود جوا)، ويمكن استخدام تلك الطائرات في أي نقطة بالعالم، بما فيها منطقة القطب الشمالي وقارة القطب الجنوبي.

يذكر أن الاأسطول العالمي لطائرات النقل العسكري يتضمن في ديسمبر عام 2021 نحو 4300 طائرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا